  3. Battle Of Galwan Teaser Out : ‘बैटल ऑफ गलवान’ में पावरफुल रोल में दिखे सलमान खान, बर्थडे के दिन फैंस के लिए बड़ा गिफ्ट

बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान (Salman Khan) को शनिवार को अपना बर्थ डे मना रहे है। इसी दिन उनकी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट (Battle Of Galwan Teaser Out) हो गया है। इसमें सलमान खान (Salman Khan) बेहद पावरफुल रोल में दिख रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान (Salman Khan) को शनिवार को अपना बर्थ डे मना रहे है। इसी दिन उनकी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर आउट (Battle Of Galwan Teaser Out) हो गया है। इसमें सलमान खान (Salman Khan) बेहद पावरफुल रोल में दिख रहे हैं। हाथ में डंडा लेकर दुश्मनों से भिड़ने को तैयार आर्मी ऑफिस के रोल में सलमान खान के चेहरे में एक योद्धा का एक्सप्रेशन भी दिख रहा है। साथ ही, उनके चेहरे में ‘ट्यूबलाइट’ और ‘बजरंगी भाईजान’ वाली मासूमियत भी दिख रही है।

पढ़ें :- salman khan birthday : बर्थडे के दिन सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें , पान मसाला एड मामले में कोर्ट में होना पड़ेगा पेश

यहां देखें ट्रेलर

