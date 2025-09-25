BCCI ने रऊफ-फरहान की खिलाफ ICC में दी लिखित शिकायत, PCB ने सूर्या पर दर्ज कराया विरोध

  1. हिन्दी समाचार
India vs Pakistan Match Controversy: एश‍िया कप 2025 में भारत और पाक‍िस्तान के क्रिकेट बोर्डों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों ने विरोधी टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साह‍िबाजादा फरहान के विवादित सेलिब्रेशन और हार‍िस रऊफ के उकसाने वाले इशारों के लिए शिकायत की है। वहीं, पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बर्ताव को "स्पोर्ट्समैनशिप" के खिलाफ बताया है।

India vs Pakistan Super 4 Match Controversy: एश‍िया कप 2025 में भारत और पाक‍िस्तान के क्रिकेट बोर्डों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों ने विरोधी टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साह‍िबाजादा फरहान के विवादित सेलिब्रेशन और हार‍िस रऊफ के उकसाने वाले इशारों के लिए शिकायत की है। वहीं, पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बर्ताव को “स्पोर्ट्समैनशिप” के खिलाफ बताया है।

पढ़ें :- Asia Cup 2025 : हारिस रऊफ के फाइटर-जेट सेलिब्रेशन का अर्शदीप सिंह ने दिया करारा जवाब, देखें वायरल Video

दरअसल, भारत के ख‍िलाफ सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज साह‍िबाजादा फरहान ने 50 स्कोर करने के बाद गन सेल‍िब्रेशन किया था, जबकि पाकिस्तानी गेंदबाज हार‍िस रऊफ ने मैच के दौरान उकसाने वाले इशारे किए थे। इन मुद्दों को लेकर बीसीसीआई अब आईसीसी के पास पहुंचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई ने बुधवार को ईमेल के जर‍िए  रऊफ और फरहान के खिलाफ आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दोनों के कथित उकसाने वाले इशारों को लेकर है। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी लिखित में इन आरोपों से इनकार करते हैं, तो उन्हें आईसीसी एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होकर सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। जिसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि सूर्य कुमार ने मैच के दौरान ऐसा बर्ताव किया जो “स्पोर्ट्समैनशिप” के खिलाफ था। उन्होंने लीग और सुपर-4 मैच में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था और न ही वहीं भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के ख‍िलाड़‍ियों से मैच के बाद हाथ मिलाया। अब देखने वाली बात होगी कि आईसीसी दोनों बोर्डों की शिकायत पर एक्शन लेता है या नहीं।

