पतंजलि का घी खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान! टेस्ट में फेल मिला गाय का घी, लगा जुर्माना

By शिव मौर्या 
Updated Date

पिथौरागढ़। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड निर्मित गाय का घी जांच में फेल हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में ये पाया गया। खाद्य विभाग ने की तरफ से कहा गया कि, पतंजिल का ये घी खाने योग्य नहीं है। इस घी के सेवन करने पर बीमारी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद कंपनी समेत तीन कारोबारियों पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ की तरफ से बताया गया कि, पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच प्रदेश स्तर (रुद्रपुर) और राष्ट्रीय स्तर (गाजियाबाद) की लैब में कराई गई थी। जांच में घी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। अगर किसी ने यह घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और लोग बीमार हो सकते हैं।

पिथौरागढ़ के कासनी से लिए गए थे घी के नमूने
बताया गया कि, 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने रूटीन चेकिंग के दौरान करन जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया था। इसके बाद नमूने को राज्य सरकार की राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा गया, जहां ये घी मानकों से नीचे पाया गया।

 

 

