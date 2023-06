Be Careful If You Hold Urine: अगर आप भी कई कई देर तक रोक कर रखते हैं पेशाब, तो हो जाएं सावधान

Be Careful If You Hold Urine: कुछ लोगों को यात्रा के दौरान या ऑफिस में किसी जरुरी काम के दौरान पेशाब (Urine) रोक कर रखने की आदत होती है। ये आदत कितनी खरनाक साबित हो सकती हैं क्या आपको पता है। व्यक्ति के ब्लैडर में कई अपशिष्ट पदार्थ मौजूद होते हैं।

जिसका वक्त रहते शरीर से बाहर निकलना बहुत जरुरी होता है।यह शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो किडनी और ब्लैडर को डैमेज कर सकते है। अधिक देर तक पेशाब (Urine) को रोक कर बैठे रहने की वजह से थैली पर प्रेशर पड़ता है।

जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। कई बार तो फट भी जाती हैं। इतना ही नहीं पेशाब (Urine) को कई कई देर तक रोक कर बैठने की वजह से व्यक्ति को यूटीआई संक्रमण का खतरा हो सकता है। पेशाब (Urine) शरीर का डिटॉक्सीफाइंग प्रक्रिया है लेकिन जब व्यक्ति पेशाब को रोकता है तो ये बैड बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ाने का काम करता है। इसकी वजह से शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है।

यूटीआई संक्रमण हो जाता है। पेशाब (Urine) को अधिक समय तक रोकने से कीडनी पर बुरा असर पड़ता है। फिल्टर प्रोसेस खराब हो जाता है। इससे व्यक्ति को पेट दर्द, त्वचा में सूखापन, खुजली, आदि समस्याएं हो जाती है। साथ ही अधिक देर तक पेशाब रोकने से पेशाब में जलन और दर्द भी होने लगता है।

इतना ही नहीं अधिक देर तक पेशाब (Urine) रोकने से मूत्राशय की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। ब्लैडर डैमेज होने लगता है। यूरिन लीक होने का कारण भी बन सकता है। कीडनी में स्टोन भी हो सकता है। इसलिए कोई भी काम आपके शरीर और सेहत से अधिक जरुरी नहीं होता है। अपनी सेहत और शरीर का ध्यान रखे।