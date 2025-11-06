  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई मतलब नहीं: पीएम मोदी

कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई मतलब नहीं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग-अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माताएं-बहनें-बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं।

पढ़ें :- Bihar Election Voting: बिहार में शाम 5 बजे तक टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, अब तक 60.18 फीसदी मतदान

उन्होंने आगे कहा, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है-फिर एक बार NDA सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं-बहनों की उम्मीदें हैं और नौजवानों के सपने हैं। नौजवानों, मोदी की ये गारंटी लिख कर रखो-आपका सपना ही, मोदी का संकल्प है। जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन, ये तो मोदी है-मेरे माई-बाप तो आप जनता-जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा, आज मैं आपको आपके वोट की ताकत बताता हूं। आपके दादा-दादी, नाना-नानी के एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था। लेकिन, फिर 90 का दशक आया और बिहार पर RJD के जंगलराज ने हमला कर दिया। जंगलराज मतलब-कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, करप्शन और कुशासन। ये जंगलराज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता-पिता के सपने कुचल दिए गए। जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया।

साथ ही कहा, NDA की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में IIT खुली है, बोधगया में IIM खुला है, पटना में AIIMS खुला है, दरभंगा AIIMS का काम तेजी से चल रहा है, अब बिहार में National Law University भी है, भागलपुर में IIIT भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं।

लेकिन, हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। वो चुनौती है घुसपैठियों की। NDA सरकार पूरी ईमानदारी से एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन, ये RJD और कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति-भांति के झूठ फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं।

पढ़ें :- दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार, यहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं होता: राहुल गांधी

पीएम ने कहा, कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये लोग हमारी आस्था और संस्कृति का भी अपमान करते हैं। कांग्रेस के नामदार बिहार आकर छठी मईया की पूजा को ड्रामा बताते हैं। ये छठी मईया का, हमारी आस्था का अपमान है। हमारी माताएं-बहनें छठी मईया की आराधना में पानी तक नहीं पीती, ये उसे नौटंकी कहते हैं। और RJD वाले नामदार के मुंह पर ऐसी बात आने पर ताला लग जाता है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, बोले- नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम, 2028 में कांग्रेस की वापसी पर होगा सत्ता में बदलाव

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, बोले- नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों...

Bihar Election Voting: बिहार में शाम 5 बजे तक टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, अब तक 60.18 फीसदी मतदान

Bihar Election Voting: बिहार में शाम 5 बजे तक टूटा वोटिंग का...

विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात

विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति...

दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार, यहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं होता: राहुल गांधी

दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार, यहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों...

कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई मतलब नहीं: पीएम मोदी

कांग्रेस हो या RJD, इन्हें देश की सुरक्षा और आस्था से कोई...

प्यार में असफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा बनी ऐसी डॉन, जिसके आगे 11 राज्यों की पुलिस भरती थी पानी, अब हुई गिरफ्तार

प्यार में असफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा बनी ऐसी डॉन, जिसके आगे...