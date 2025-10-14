  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को CM योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 14.82 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को CM योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 14.82 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावाली पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बोनस देने का एलान किया है। सरकार के इस कदम से 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसपर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावाली पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बोनस देने का एलान किया है। सरकार के इस कदम से 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसपर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा।

पढ़ें :- जल जीवन मिशन योजना: गिरने लगी पानी की टंकियां तो टेस्टिंग में होने लगा बड़ा खेल, क्षमता से कम 50 से 60 प्रतिशत पानी भरकर ही किया जा रहा चेक

मुख्यमंत्री के अधिकारिक सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने की घोषणा की है। इस निर्णय से यूपी सरकार के लगभग 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसपर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा।

पढ़ें :- जब आप दीपावली की खरीदारी के लिए निकलें, तो स्वदेशी का संकल्प गांठ बांधकर निकलें: सीएम योगी

उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दीपावली के पहले यह आर्थिक लाभ राज्य कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। समस्त राज्य कर्मचारियों को बधाई एवं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल...

दिवाली में बस के किराए में भारी लूट, अब तो हवाई चप्पल वाले भी नहीं चढ़ पा रहे हैं बस में : कांग्रेस

दिवाली में बस के किराए में भारी लूट, अब तो हवाई चप्पल...

जल जीवन मिशन योजना: गिरने लगी पानी की टंकियां तो टेस्टिंग में होने लगा बड़ा खेल, क्षमता से कम 50 से 60 प्रतिशत पानी भरकर ही किया जा रहा चेक

जल जीवन मिशन योजना: गिरने लगी पानी की टंकियां तो टेस्टिंग में...

दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को CM योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 14.82 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को CM योगी ने दिया बड़ा तोहफा,...

जब आप दीपावली की खरीदारी के लिए निकलें, तो स्वदेशी का संकल्प गांठ बांधकर निकलें: सीएम योगी

जब आप दीपावली की खरीदारी के लिए निकलें, तो स्वदेशी का संकल्प...

Pilibhit Big Incident : पीलीभीत कोर्ट परिसर में अधिवक्ता पर धारदार हथियार से हमला, दरोगा भी घायल, दो आरोपी गिरफ्तार

Pilibhit Big Incident : पीलीभीत कोर्ट परिसर में अधिवक्ता पर धारदार हथियार...