Bhadrapada Monthly Shivratri 2025 : भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि पर करें शिवलिंग का अभिषेक, बिगड़े काम बन जाएंगे

Bhadrapada Monthly Shivratri 2025 : मासिक शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का शक्तिपुंज है। मान्यता है कि इस दिन शिव की पूजा करने से व्यक्ति की इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से मुक्ति मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार,मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने से महादेव की कृपा बरसती और भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।

मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा के समय शिवलिंग के दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा में पुष्प, अगरबत्ती, घी, दही, शहद, ताजा दूध, पंचामृत, गुलाब जल, मिठाई, गंगाजल, कपूर, सुपारी, बेल पत्र, लौंग, इलायची विशेष चीजें अर्पित करें।

पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, और गंगाजल) से अभिषेक करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है।

21 अगस्त को भादो की मासिक शिवरात्रि पर गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। इस दिन मांगलिक कार्य और शुभ चीजों की खरीदारी का शुभ अवसर है।