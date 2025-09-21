Bigg Boss 19 Update:बिग बॉस 19 का चौथा हफ्ता शुरू , इस बार एविक्शन से प्रणित मोरे हुए सेफ

सलमान खान का सुपरहिट शो बिगबॉस 19 का चौथा हफ्ता शुरू हो गया है। इस बार का एविक्शन दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं रहा। शो के फैंस को उम्मीद थी कि नॉमिनेट हुए पांच कंटेस्टेंट्स में से वोटिंग में पिछड़ने के चलते प्रणित मोरे को घर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने हमेशा की तरह ‘डेमोक्रेसी’ के नाम पर बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेल दिया। इस हफ्ते नॉमिनेशन की लिस्ट में नेहल , प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बशीर अली का नाम शामिल था। जहां नेहल को सबसे कम वोट मिले हैं। वोटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे की नेहल क घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन बिग बॉस के गेम में ट्विस्ट हमेशा रहता है और इस बार भी वैसा ही हुआ।

सीक्रेट रूम में भेजी गईं नेहल

नेहल को घर से बाहर करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें पूरी तरह शो से बाहर नहीं किया गया। बल्कि उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। यहां बैठकर नेहल घरवालों की हर चाल पर नजर रख पाएंगी और अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर पाएंगी। इससे पहले वीक 1 में फरहाना को भी इसी तरह सीक्रेट रूम भेजा गया था।

प्रणित मोरे हुए सेफ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहल को भले ही कम वोट मिले, लेकिन प्रणित मोरे सुरक्षित हो गए। मेकर्स का मानना है कि नेहल शो के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि उन्हें बाहर करने के बजाय सीक्रेट रूम में रखा गया, ताकि वो आने वाले समय में गेम का और भी मजेदार हिस्सा बन सकें। नेहल शुरुआत से ही घर में सुर्खियां बटोरती रही हैं। कभी उनकी टकरार घरवालों से देखने को मिली, तो कभी टास्क के दौरान उनका नाम चर्चा में आया।