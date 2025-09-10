Bigg Boss 19 : मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में हाथापाई की नौबत, घर वाले तनाव में, देखें Video

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे  गहमागहमी बढ़ती जा रही है। अब कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त नोंक-झोंक देखने को मिल रही है। अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज (New Promo Released) हुआ है, जिसमें मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) में हाथापाई होती दिख रही है। इससे माहौल काफी तनाव में दिख रहा है। देखें प्रोमो।

