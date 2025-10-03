Bigg Boss 19 : बिग बॉस शो में अब शुरू होने जा रहा है रियल ड्रामा, इस फेमस क्रिकेटर की बहन की लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री!

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट काफी बढ़ा हुआ है। देखते ही देखते ये शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन दौरान घर के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। कंटेस्टेंट के बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर जमकर विवाद बना हुआ है। फीमेल कंटेस्टेंट भी हाथापाई तक पहुंच गई हैं। हर कोई टास्क को लेकर एक-दूसरे का दुश्मन बन गया है। वहीं, शो से तीन कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब शो में एक नया वाइल्ड कार्ड को लेकर चर्चा बनी हुई है। ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) शो में एक फेमस क्रिकेटर की बहन की एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं। इनके आने से घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा।

क्रिकेटर की बहन लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) को लेकर tellyreporter ने एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में इंडियन क्रिकेटर की बहन दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को अप्रोच किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की मानें तो शो में दीपक अपनी बहन मालती को शो में छोड़ने आएंगे। शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) के बाद मालती शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री (Wild Card Entry) करेंगी। फिलहाल मालती की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फैंस उन्हें शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

घरवालों की इस धमकी पर ‘बिग बॉस’ को आया गुस्सा

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि घरवाले अपने माइक उतारने की बात करते हैं। इस पर गौरव खन्ना बिग बॉस से कहते हैं कि ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss ) ये लोग माइक उतारने की बात कर रहे हैं प्लीज इस पर ध्यान दें। बस फिर क्या था, ‘बिग बॉस’ ने भड़कते हुए कहा, ‘बात-बात पर माइक उतारने की बात कहना ये धमकी आप लोग दे किसको रहे हैं। आप यकीनन पहली बार ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं तो ये अपनी धमकियां आप अपने ही पास रखें तो बेहतर है।’