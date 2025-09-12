Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स को बाहर करने की ये खास विनती

  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) इस समय दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) बिग बॉस (Bigg Boss-19) से एक खास अपील कर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) इस समय दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) बिग बॉस (Bigg Boss-19) से एक खास अपील कर रहे हैं। इसमें वह कुछ प्रतियोगियों को घर से बाहर निकालने के लिए कहते दिख रहे हैं। जानिए शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha)  ने क्या कहा?

पढ़ें :- Bigg Boss 19 : मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में हाथापाई की नौबत, घर वाले तनाव में, देखें Video

6 को छोड़ और सभी कंटेस्टेंट्स को शो से निकालने की मांग

बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) के नए प्रोमो में शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19)  से एक विनती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शहबाज ने कहा कि ‘कुछ को छोड़कर बाकी कंटेस्टेंटस को निकाल दो, क्योंकि वो शो में कुछ नहीं करते। सिर्फ खा-पीके सो जाते हैं। हम 6 लोग इस घर में सबसे फिट लोग हैं, हमसे आप कोई भी टास्क करा लो, क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल हैं।

