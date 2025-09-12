Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स को बाहर करने की ये खास विनती

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) इस समय दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। अब शो का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) बिग बॉस (Bigg Boss-19) से एक खास अपील कर रहे हैं। इसमें वह कुछ प्रतियोगियों को घर से बाहर निकालने के लिए कहते दिख रहे हैं। जानिए शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) ने क्या कहा?

6 को छोड़ और सभी कंटेस्टेंट्स को शो से निकालने की मांग

बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) के नए प्रोमो में शहबाज बदेशा (Shahbaz Badesha) बिग बॉस 19 (Bigg Boss-19) से एक विनती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शहबाज ने कहा कि ‘कुछ को छोड़कर बाकी कंटेस्टेंटस को निकाल दो, क्योंकि वो शो में कुछ नहीं करते। सिर्फ खा-पीके सो जाते हैं। हम 6 लोग इस घर में सबसे फिट लोग हैं, हमसे आप कोई भी टास्क करा लो, क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल हैं।