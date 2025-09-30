Bigg Boss 19 : नॉमिनेशन टास्क के लिए समंदर में बदला बिग बॉस का घर, घरवालों ने एक-दूसरे की कश्ती डूबाते हुए किया नॉमिनेट

मुंबई। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर नॉमिनेशन टास्क (Nomination Task) के दौरान समंदर में बदल गया है। घरवालों ने एक-दूसरे की कश्ती डूबाते हुए नॉमिनेट (Nominate) किया। इस हफ्ते नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी नॉमिनेट हुए हैं।

‘बिग बॉस 19 ‘ से इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अमाल मलिक, अशनूर कौर, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नेहल चुड़ासमा और तान्या मितल नॉमिनेटेड हैं। फरहाना भट्ट संग सिर्फ मृदुल तिवारी, शहबाज बडेशा, बसीर अली और गौरव खन्ना सेफ ज़ोन में है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से कौन अपने घर जाएगा।

विवादों में रहने वाला शो ‘बिग बॉस 19’ में तमाशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे बस कंटेस्टेंट के दूजे से लड़ते-झगड़ते हैं और इन्ही सब चीजों से शो को टीआरपी मिलती है। अगर आपको मन पसंद स्टार्स की असलियत देखनी है जो ‘बिग बॉस’ उनके लिए बेस्ट है। शो अपने छठे वीक में कदम रख चुका है और धीरे-धीरे फिनाले की ओर भी बढ़ रहा है। अब हाल ही में मेकर्स ने इस हफ्ते होने वाले नॉमिनेशन टास्क का प्रोमो शेयर किया जो देखने में काफी दिलचस्प है। तो चलिए देखिए नॉमिनेशन प्रोमो।

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के प्रोमो कि शुरुआत नॉमिनेशन टास्क में हुई जिसमें हर एक कंटेस्टेंट के नाम की कश्ती गार्डन एरिया में रखी हुई है। घरवाले जिस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना चाहते हैं वो उस कश्ती में मिसाइल लगा दें। ऐसे में अब इस हफ्ते घर की कप्तान फरहाना भट्ट हैं जिन्हे बिग बॉस ने पॉवर दी कि वो किसी भी एक खिलाड़ी को सीधे नॉमिनेशन के गड्ढे में फेंक सकती हैं। फरहाना भट्ट ने बिना देरी किये अशनूर कौर से बदला लेते हुए उनको नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद बारी आती है नेहल चुड़ासमा कि जो जीशान कादरी को नॉमिनेट करते हुए कहती है, ‘थर्ड लेवल के बैकफूट पर खेलते हैं।’ फिर नीलम गिरी ने अभिषेक बजाज को नॉमिनेट किया ये कारण देते हुए कि वो सभी से जानबूझकर झगड़ा मोल लेते हैं। नीलम का कारण सुन अभिषेक बजाज उन्हे रट्टू तोता कह डालते हैं। नॉमिनेशन टास्क काफी मजेदार लगा क्यूंकि इस सीजन ये कनफेशन रूम में नहीं बल्कि खुलेआम होता है।