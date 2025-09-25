Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सह-प्रभारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भारतीय जनता पार्टी ( BJP) ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का एलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) को बिहार में प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भारतीय जनता पार्टी ( BJP) ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का एलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) को बिहार में प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। उधर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल (Union Water Power Minister CR Patil) को प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी (State Election Co-in-charge) बनाया गया है।