  3. Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सह-प्रभारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भारतीय जनता पार्टी ( BJP) ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का एलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) को बिहार में प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है महत्वपूर्ण पोस्टिंग? आंध्र प्रदेश से लेकर UPPCL में हुए PF घोटाले में आ चुका है नाम

