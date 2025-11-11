बिहार विधानसभा चुनाव: लोगों ने की बंपर वोटिंग, पहले चरण का रिकार्ड टूटा, शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत हुआ मतदान

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) में इस बार बंपर वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़चढ कर मतदान किया है। दूसरे चरण के मतदान में पहले चरण का भी रिकार्ड टूट गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान किशनगंज जिले में 76.26 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसके बाद कटिहार में 75.23 प्रतिशत और पूर्णिया में 73.79 प्रतिशत मतदान हुआ।

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 65 प्रतिशत मतदान हुआ ​था। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण में मंगलवार को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक 76ण्26 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं सुपौल में 70.69 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 69.02 प्रतिशत और बांका में 68.91 प्रतिशत मतदान हुआ। ईसीआई के वोटर टर्नआउट एप्लिकेशन के अनुसार, नवादा में शाम 5 बजे तक 57.11 प्रतिशत मतदान हुआ। अररिया में 67.79 प्रतिशत, अरवल में 63.06 प्रतिशत, औरंगाबाद में 64.48 प्रतिशत, भागलपुर में 66.03 प्रतिशत, जहानाबाद में 64.36 प्रतिशत, कैमूर (भभुआ) में 67.22 प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम चंपारण में 69.02 प्रतिशत और गया में 67.50 प्रतिशत मतदान हुआ। जमुई में 67.81 प्रतिशत, रोहतास में 60.09 प्रतिशत, शिवहर में 67.31 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 65.28 प्रतिशत और मधुबनी में 61.79 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में, सुपौल में 69.72 प्रतिशत, सासाराम में 60.97 प्रतिशत, मोहनिया में 68.24 प्रतिशत, कुटुम्बा में 62.17 प्रतिशत, गया टाउन में 58.43 प्रतिशत, चैनपुर में 67.41 प्रतिशत, धमदाहा में 74.20 प्रतिशत, हरसिद्धि में 70.98 प्रतिशत और झंझारपुर में 57.73 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 12 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें जदयू नेता विजेंद्र यादव (सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं), लेसी सिंह (धमदाहा), जयंत कुशवाहा (अमरपुर), सुमित सिंह (चकाई), मोहम्मद जमा खान (चैनपुर) और शीला मंडल (फूलपरास) शामिल हैं। भाजपा के मंत्रियों में प्रेम कुमार (गया), रेणु देवी (बेतिया), विजय कुमार मंडल (सिकटी), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर), नीरज बबलू (छातापुर) और कृष्णनंदन पासवान (हरसिद्धि) शामिल हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में राज्य के इतिहास में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। राज्य में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।