  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख आयी सामने, गांधी मैदान में आयोजित होगा समारोह

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख आयी सामने, गांधी मैदान में आयोजित होगा समारोह

Bihar CM Oath Ceremony: जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सोमवार कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगे। कैबिनेट की अंतिम बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गयी है। जिसमें वर्तमान विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यह राज्य की नई सरकार के गठन की दिशा में पहला कदम होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar CM Oath Ceremony: जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सोमवार कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगे। कैबिनेट की अंतिम बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गयी है। जिसमें वर्तमान विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यह राज्य की नई सरकार के गठन की दिशा में पहला कदम होगा।

पढ़ें :- बिहार में नई सरकार का खाका तैयार, जानें किसका होगा कैबिनेट में दबदबा-कौन बनेगा CM? ये है फॉर्मूला

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथग्रहण 20 नवंबर 2025 को होगा। जिसमें नीतीश कुमार के 10वीं सीएम पद की शपथ लेने की पूरी संभावना है, क्योंकि भाजपा और जेडीयू समेत तमाम दलों के नेताओं ने उन्हें ही सीएम चेहरा बताया है। शपथग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान आयोजित किया जाएगा। इसे आम जनता के लिए 20 नवंबर तक बंद रखा गया है। समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के सीएम और अन्य वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए थे। जिसमें सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एनडीए में भाजपा ने 89 सीट, जेडीयू ने 85 सीट, लोजपा (आरवी) ने 19 सीट, हम (एस) ने 5 सीट और आरएलएम ने 4 सीट अपने नाम की। बिहार में एनडीए के घटके दलों से मंत्री बनाने के लिए 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी भाजपा, जेडीयू और एलजेपी (आरवी) के 6 विधायक पर एक मंत्री सरकार के मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख आयी सामने, गांधी मैदान में आयोजित होगा समारोह

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण...

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आरएलडी के अधिवेशन में चुने गये राष्ट्रीय अध्यक्ष

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आरएलडी के अधिवेशन में चुने गये राष्ट्रीय अध्यक्ष

पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सहित तीन जिलों से एक साल के अंदर एक लाख से अधिक अफगानियों को किया गिरफ्तार

पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सहित तीन जिलों से एक साल के अंदर एक...

बिहार में नई सरकार का खाका तैयार, जानें किसका होगा कैबिनेट में दबदबा-कौन बनेगा CM? ये है फॉर्मूला

बिहार में नई सरकार का खाका तैयार, जानें किसका होगा कैबिनेट में...

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति,...

लालू यादव के घर में चल रहे विवाद पर बोले चिराग पासवान, कहा- यह राजनीतिक नहीं पारवारिक मामला है, इस पर टिप्पणी करना गलत है

लालू यादव के घर में चल रहे विवाद पर बोले चिराग पासवान,...