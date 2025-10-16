बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा- विपक्ष को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोट कटा हो

  1. हिन्दी समाचार
पटना। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary) ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) 243 विधानसभा सीटों पर एक टीम के रूप में चुनाव लड़ रहा है। चौधरी ने विपक्षी महागठबंधन पर वोट चोरी के उनके बार-बार के दावों को लेकर निशाना साधा और दावा किया कि उन्हें बिहार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोट कटा हो।

तारापुर विधानसभा क्षेत्र (Tarapur assembly constituency) से चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी ने कहा कि हम कमल खिलने के लिए यहां हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से, हम बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। हम 243 सीटों पर एक टीम के रूप में लड़ रहे हैं। हमने सभी घोषणाएं कर दी हैं। इन लोगों (महागठबंधन के) को बिहार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनका वोट कटा है। वे घुसपैठियों को बचाना चाहते थे। बिहार के डिप्टी सीएम ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले तारापुर के रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव छह और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले हैं। मतों की गिनती 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर है। भाजपा ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ अपने उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची की घोषणा की।

