Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती, 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने बुधवार को 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सुभसपा (SBSP)  का प्रत्याशी उतारना मतलब बीजेपी के चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर (SBSP Chief Om Prakash Rajbhar) का यूपी में बीजेपी (BJP)  के साथ गठबंधन है।

By संतोष सिंह 
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने बुधवार को 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सुभसपा (SBSP)  का प्रत्याशी उतारना मतलब बीजेपी के चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर (SBSP Chief Om Prakash Rajbhar) का यूपी में बीजेपी (BJP)  के साथ गठबंधन है। वह एनडीए का भी हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार में बीजेपी (BJP) और जदयू (JDU) को नजरअंदाज करते हुए अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है।

बता दें कि सुभासपा (SBSP)  ने बिहार में जिन 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें सुभासपा बिहार अध्यक्ष का भी नाम है। औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से सुभासपा बिहार अध्यक्ष उदय नारायण राजभर (Bihar President Uday Narayan Rajbhar) को टिकट मिला है। इसके साथ ही औरंगाबाद की गोह सीट से गुड्डू राजवंशी और नवीनगर सीट से धर्मेंद्र रजवार को टिकट मिला है।

इसके साथ ही सुभासपा (SBSP) ने कुर्था से रीना देवी पासवान, कसवां से कुंदन कुमार मंडल, बनमनखी से आशा पासवान, पूर्णिया से मीना देवी राजवंशी, कढ़वा से प्रदीप कुमार सुमन, बलरामपुर से जगरनाथ दास, प्राणपुर से गंगा केवट, मिनहारी से सचिन मुर्मर, सिंघेश्वर से रोशन कुमार, हथुआ से लक्ष्मण राजभर, गोपालगंज से अनूप कुमार सिंह, जीरादेई से जगलाल राजभर, दरौली से नंदजी राम, रघुनाथपुर से कुमार संतोष श्रीवास्तव, दरौंदा से ब्रज बिहारी राय, महाराजगंज से आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, एकमा से उमेश कुमार राजभर, राजगीर देवराज राजवंशी, तरारी से राजू राजवंशी और ब्रह्मपुर से सुनील कुमार राजभर टिकट मिला है।

वहीं डुमरावं से अखिलेश सिंह यादव, राजपुर से शिव कुमार राम, रक्सौल से धर्मवीर पासवान, नरकटिया से संजय राजभर, भभुआ से अमरजीत सिंह, चैनपुर से सुशांक सिंह, नोखा से धनंजय सिंह पासवान, सासाराम से रेखा देवी, अरवल से पंचम कुमार रजवार, बौधगया से अमोद कुमार पासवान, अतरी से मनोज कुमार, रजौली से चंदन कुमार राजवंशी, हिसुआ से रामानंद राजवंशी, गोविंदपुर से मुकेश राम राजवंशी, वारसलीगंज से संदीप राजवंशी, वाल्कमीनगर से विंदवासिनी राजभर, नरकटियागंज से रविन्द्र राजभर, बगहा से भोला भोला राजभर, एकमा से उमेश कुमार राजभर, डिहरी से नंदलाल राम, लौकहा से शशि कुमार भारती और पीरपैंती से नंद किशोर रजक को टिकट मिला है।

बता दें कि सुभसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर काफी समय से कहते आ रहे थे कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि जब बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा हुई तो सुभसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद से सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और उनके बड़े बेटे व पार्टी महासचिव अरविंद राजभर काफी नाराज दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जब उपचुनावों में मदद की जरूरत थी तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मदद की गुहार लगा रहे थे।

