  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी के समधन और हम प्रत्याशी ज्योति पर 48 घंटे में चौथी बार हमला, पत्थर हमले में हुईं घायल

Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी के समधन और हम प्रत्याशी ज्योति पर 48 घंटे में चौथी बार हमला, पत्थर हमले में हुईं घायल

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) इस बार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस चुनाव में  केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी (Union Minister Jitram Manjhi) के समधन और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की उम्मीदवार ज्योति मांझी (Jyoti Manjhi) पर चौथी बार हमला हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) इस बार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस चुनाव में  केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी (Union Minister Jitram Manjhi) के समधन और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की उम्मीदवार ज्योति मांझी (Jyoti Manjhi) पर चौथी बार हमला हुआ है। रोड़ेबाजी में सीने पर पत्थर से चोट लगी है।

पढ़ें :- ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जो हरियाणा चुनाव में दिया 22 बार वोट? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

बीते 48 घंटे में यह चौथा हमला बताया जा रहा है। घटना सुलेबटा मोड़ के पास की है, जहां ज्योति मांझी (Jyoti Manjhi)  रोड शो कर रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर उनके सीने पर लगा, जिससे वे घायल हो गईं। घायल ज्योति मांझी (Jyoti Manjhi)  को तुरंत बाराचट्टी स्थित नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी के समधन और हम प्रत्याशी ज्योति पर 48 घंटे में चौथी बार हमला, पत्थर हमले में हुईं घायल

Bihar Election 2025 : केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी के समधन और हम...

असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार के सांसद रहे राजेन गोहेन ने दिया इस्तीफा

असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार...

CJI गवई ,बोले -जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ साथ काम करेंगे, तभी साकार होंगे संविधान के सिद्धांत

CJI गवई ,बोले -जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ साथ काम करेंगे, तभी...

अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से दागी मिनटमैन 3

अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स...

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या लोको पायलट की गलती? अब तक 11 लोगों की मौत

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या...

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला रहे है अराजकता- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला...