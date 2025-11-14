  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Election Result LIVE: रुझानों में अब तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जानिए किसकी बन रही सरकार

Bihar Election Result LIVE: रुझानों में अब तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जानिए किसकी बन रही सरकार

Bihar Election Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज (14 नवंबर) को जारी है। इस चुनाव में दो चरण में मतदान हुआ थे। जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण में 65.08 प्रतिशत और 11 नवंबर को दूसरे चरण में कुल  66.91 प्रतिशत वोट डाले गए थे। मतगणना के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एनडीए गठबंधन की फिर एक बार सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

सुबह 10 बजे तक रुझान

एनडीए गठबंधन 160 सीटों पर आगे

भाजपा- 70 सीटों पर आगे

जेडीयू- 75 सीटों पर आगे

पढ़ें :- बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू को किया याद, जानें- क्या कहा

एलजेपी- 12 सीटों पर आगे

अन्य- 3 सीटों पर आगे

इंडिया गठबंधन- 79 सीटों पर आगे

आरजेडी- 60 सीटों पर आगे

कांग्रेस- 15 सीटों पर आगे

पढ़ें :- यही रात अंतिम, यही रात भारी...,दिग्गजों की नींद उड़ी, कल तय होगा बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन ?

वीआईपी- 1 सीटों पर आगे

अन्य- 3 सीटों पर आगे

'चुनाव का कोई मतलब नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में जीत का सर्टिफिकेट मोदी जी को दे दिया...' AAP सांसद संजय सिंह ने रुझानों पर दी प्रतिक्रिया

Sravasti News : संदिग्ध हालात में घर में मृत मिला पूरा परिवार, पांच मौतों से गांव में मचा हड़कंप

कांग्रेस बोली- रुझान बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर डाल रहे गहरा प्रभाव

खेसारी और मैथिली ठाकुर की सीटों पर कौन आगे? जानें- अब तक का रुझान

बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू को किया याद, जानें- क्या कहा

