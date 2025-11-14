Bihar Election Result LIVE: रुझानों में अब तक जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जानिए किसकी बन रही सरकार

Bihar Election Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज (14 नवंबर) को जारी है। इस चुनाव में दो चरण में मतदान हुआ थे। जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण में 65.08 प्रतिशत और 11 नवंबर को दूसरे चरण में कुल 66.91 प्रतिशत वोट डाले गए थे। मतगणना के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एनडीए गठबंधन की फिर एक बार सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है।

सुबह 10 बजे तक रुझान

एनडीए गठबंधन 160 सीटों पर आगे

भाजपा- 70 सीटों पर आगे

जेडीयू- 75 सीटों पर आगे

एलजेपी- 12 सीटों पर आगे

अन्य- 3 सीटों पर आगे

इंडिया गठबंधन- 79 सीटों पर आगे

आरजेडी- 60 सीटों पर आगे

कांग्रेस- 15 सीटों पर आगे

वीआईपी- 1 सीटों पर आगे

अन्य- 3 सीटों पर आगे