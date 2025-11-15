  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘बिहार चुनाव 2025 सभी के लिए सबक…’ तमिलनाडु के CM स्टालिन ने विपक्ष को दी चेतावनी

‘बिहार चुनाव 2025 सभी के लिए सबक…’ तमिलनाडु के CM स्टालिन ने विपक्ष को दी चेतावनी

Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। जिसमें एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। इन नतीजों को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सभी के लिए एक सबक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। जिसमें एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। इन नतीजों को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सभी के लिए एक सबक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

पढ़ें :- बिहार मतगणना के बीच PM मोदी और CM नीतीश ने पंडित नेहरू को किया याद, जानें- क्या कहा

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने शनिवार को एक्स में लिखा, “मैं वरिष्ठ नेता श्री नीतीश कुमार को उनकी निर्णायक जीत के लिए बधाई देता हूं और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं युवा नेता श्री तेजस्वी यादव की भी उनके अथक अभियान के लिए सराहना करता हूं।”

स्टालिन ने लिखा, “चुनाव परिणाम कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक और वैचारिक गठबंधनों, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और अंतिम मतदान तक समर्पित प्रबंधन को दर्शाते हैं। भारत ब्लॉक के नेता अनुभवी राजनेता हैं जो संदेश को समझने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सक्षम हैं।”

उन्होंने कहा, “इस चुनाव के नतीजे ECI के कुकृत्यों और लापरवाह कार्रवाइयों को ढक नहीं सकते। ECI की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस देश के नागरिक एक मज़बूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग के हक़दार हैं, जिसके चुनावों के संचालन से उन लोगों में भी विश्वास पैदा हो जो जीतते नहीं हैं।”

पढ़ें :- भाजपा और उसके संगी-साथी लोकतंत्र में नहीं लूटतंत्र में विश्वास करते हैं, चुनाव आयोग में ईमानदार लोगों की हो रही उपेक्षा: अखिलेश यादव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'बिहार चुनाव 2025 सभी के लिए सबक...' तमिलनाडु के CM स्टालिन ने विपक्ष को दी चेतावनी

'बिहार चुनाव 2025 सभी के लिए सबक...' तमिलनाडु के CM स्टालिन ने...

राहुल गांधी बोले- हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था

राहुल गांधी बोले- हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर...

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने फोड़े पटाखे—बटी मिठाइयाँ

बिहार में NDA की प्रचंड जीत, नौतनवा में विधायक ऋषि त्रिपाठी ने...

Bihar Election Result: बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत, भाजपा मुख्यालय पहुंचे PM मोदी, कहा-बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया

Bihar Election Result: बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत, भाजपा मुख्यालय पहुंचे...

जनता ने जंगल राज और तुष्टिकरण की राजनीति को किया खारिज- गृहमंत्री अमित शाह

जनता ने जंगल राज और तुष्टिकरण की राजनीति को किया खारिज- गृहमंत्री...

एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री...