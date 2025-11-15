'बिहार चुनाव 2025 सभी के लिए सबक...' तमिलनाडु के CM स्टालिन ने विपक्ष को दी चेतावनी

Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। जिसमें एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। इन नतीजों को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सभी के लिए एक सबक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने शनिवार को एक्स में लिखा, “मैं वरिष्ठ नेता श्री नीतीश कुमार को उनकी निर्णायक जीत के लिए बधाई देता हूं और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं युवा नेता श्री तेजस्वी यादव की भी उनके अथक अभियान के लिए सराहना करता हूं।”

स्टालिन ने लिखा, “चुनाव परिणाम कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक और वैचारिक गठबंधनों, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और अंतिम मतदान तक समर्पित प्रबंधन को दर्शाते हैं। भारत ब्लॉक के नेता अनुभवी राजनेता हैं जो संदेश को समझने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सक्षम हैं।”

उन्होंने कहा, “इस चुनाव के नतीजे ECI के कुकृत्यों और लापरवाह कार्रवाइयों को ढक नहीं सकते। ECI की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस देश के नागरिक एक मज़बूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग के हक़दार हैं, जिसके चुनावों के संचालन से उन लोगों में भी विश्वास पैदा हो जो जीतते नहीं हैं।”