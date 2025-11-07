  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Elections 2025: PM मोदी ने कहा-कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी दे सकते हैं धोखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, औरंगाबाद, त्याग और बलिदान की धरती है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगदेव बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। औरंगाबाद हो या गया जी, यह पक्के इरादों वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है, और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, औरंगाबाद, त्याग और बलिदान की धरती है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगदेव बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। औरंगाबाद हो या गया जी, यह पक्के इरादों वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है, और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है।

उन्होंने आगे कहा, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को लौटने नहीं देना चाहते। बिहार का नौजवान, RJD के झूठे वादों पर नहीं, NDA के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग योजनाएं हैं। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज़्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नॉलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है, तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है, वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, मोदी ने कहा था, राम मंदिर बनेगा, और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था, अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी, और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा। हमारे सैनिक परिवार पिछले चार दशकों से वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठ बोला। मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी भी की। इन 11 वर्षों में, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों-बहनों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

साथ ही कहा, जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया, तब मैंने तय किया कि नक्सलवाद और माओवादी आतंक की कमर तोड़ कर रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार, माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है। जंगलराज वालों के पास वो सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश, दोनों के लिए खतरा है। ये लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं। ये खुली घोषणा कर रहे हैं, “भैया की सरकार” आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती… यही सब चलेगा। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए।

कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुछ हुआ, उसे पूरा बिहार देख चुका है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का आरजेडी ने अपमान किया। आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जिन्हें वो पिछले 35–40 वर्षों से जीत नहीं पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी छीन ली। जो लोग अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, क्या वो बिहार की जनता के सगे हो सकते हैं?

