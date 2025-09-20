Bihar Elections: भाजपा-जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की डील पक्की, इस शुभ मुहूर्त पर होगा ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच गुरुवार हुई सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद बड़ी खबर सामने आयी है। अटकलें हैं कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच डील पक्की हो गयी है। अब एनडीए के अन्य घटक दलों से बातचीत होनी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसको लेकर लोजपा-आर, HAM और आरएलएम जैसे एनडीए के अन्य घटक दलों से भी बातचीत का दौर जारी है। एनडीए के भीतर सभी दलों को संतुलित हिस्सेदारी देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अमित शाह ने गुरुवार को पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके बाद उसी दिन उनकी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई। इस बैठक में भाजपा नेताओं के साथ-साथ सीएम के खास संजय झा और विजय चौधरी भी शामिल हुए थे।

माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान नवरात्र के शुभ मुहूर्त के दौरान किया जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। दुर्गा पूजा के बाद चुनाव के ऐलान की संभावना जतायी जा रही है। फिलहाल, भाजपा और जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती एलजेपी-आर और HAM को खुश करने की है, जो इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि दोनों पार्टियों को एनडीए में कितनी सीटें मिलती हैं।

