Bihar Election 2025: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, इस सीट पर चाहती हैं टिकट

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। जिसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। जिसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं।
दरअसल, मैथिली ठाकुर ने हाल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की, जिससे उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को मधुबनी जिले के अपने गृहनगर बेनीपट्टी से राजनीतिक शुरुआत करने की इच्छा जताई। जबलपुर में नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति देने आईं लोक गायिका ने संवाददाताओं से कहा कि उनका अपने गृहनगर से एक खास जुड़ाव है और यहीं से राजनीतिक करियर शुरू करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथिली ठाकुर ने कहा, “अगर मुझे टिकट मिला तो मैं अपने गृह क्षेत्र… अपने गांव से चुनाव लड़ना चाहूंगी। उस जगह से मेरा विशेष जुड़ाव है।”