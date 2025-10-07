  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Bihar Election 2025: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, इस सीट पर चाहती हैं टिकट

Bihar Election 2025: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, इस सीट पर चाहती हैं टिकट

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। जिसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। जिसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं।

पढ़ें :- मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी: अमित शाह

दरअसल, मैथिली ठाकुर ने हाल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की, जिससे उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को मधुबनी जिले के अपने गृहनगर बेनीपट्टी से राजनीतिक शुरुआत करने की इच्छा जताई। जबलपुर में नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति देने आईं लोक गायिका ने संवाददाताओं से कहा कि उनका अपने गृहनगर से एक खास जुड़ाव है और यहीं से राजनीतिक करियर शुरू करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथिली ठाकुर ने कहा, “अगर मुझे टिकट मिला तो मैं अपने गृह क्षेत्र… अपने गांव से चुनाव लड़ना चाहूंगी। उस जगह से मेरा विशेष जुड़ाव है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महर्षि वाल्मीकि का भावपूर्ण स्मरण कर सीएम योगी, बोले-रामायण महाकाव्य की रचनाकर भगवान राम के चरित्र से दुनिया को कराया परिचित

महर्षि वाल्मीकि का भावपूर्ण स्मरण कर सीएम योगी, बोले-रामायण महाकाव्य की रचनाकर...

Bihar Election: चुनाव आयोग अब नेताओं पर कसेगा शिकंजा, इन सुविधाओं के उपयोग पर लगा रोक

Bihar Election: चुनाव आयोग अब नेताओं पर कसेगा शिकंजा, इन सुविधाओं के...

बिहार में खेला होबे! चिराग की पार्टी बोली- PK की जन सुराज से गठबंधन के दरवाजे खुले, अब क्या करेगी बीजेपी?

बिहार में खेला होबे! चिराग की पार्टी बोली- PK की जन सुराज...

MP News: मध्यप्रदेश में 2 और कफ सिरप बैन , Relief और Respifresh TR में खतरनाक केमिकल

MP News: मध्यप्रदेश में 2 और कफ सिरप बैन , Relief और...

योगीराज में लोकतंत्र कैद, योगी जी आप पुलिस के दम पर सच्चाई को नहीं रोक सकते, आवाज़ें दबाई सकती हैं पर मिटाई नहीं : संजय सिंह

योगीराज में लोकतंत्र कैद, योगी जी आप पुलिस के दम पर सच्चाई...

'मेरी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और मुझे डराती है...' सीतापुर DM के पास फरियाद लेकर पहुंचा पति

'मेरी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और मुझे डराती है...'...