  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासी वार-पलटवार जारी है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, अखिलेश यादव सैफई जाने की तैयारी करें, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासी वार-पलटवार जारी है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, अखिलेश यादव सैफई जाने की तैयारी करें, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

पढ़ें :- बिहार में नई सरकार का खाका तैयार, जानें किसका होगा कैबिनेट में दबदबा-कौन बनेगा CM? ये है फॉर्मूला

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, झूठे आरोप लगाना, फर्जी PDA चलाना, परिवारवाद करना ये सब न तो बिहार में चल पाया, बिहार में न तो जंगलराज, कट्टा राज चल पाया और न ही उत्तर प्रदेश में दंगा राज, गुंडा राज और अपराधियों का राज चलेगा। बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी है, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और अखिलेश यादव सैफई जाने की तैयारी करें।

पढ़ें :- चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लठैतवाद की लाठी, छद्मवाद का छल व जंगलराज की विरासत तीनों मिलकर जितना ज्यादा चीखमचीख व भ्रम का मायाजाल बुनते हैं, जनता का विश्वास उतना ही भाजपा और एनडीए के प्रति अडिग होता जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में...

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब...

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला और उनको MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला...

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए : सीएम योगी

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और...

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस तारीख को होगी जारी, किसानों का इंतजार हुआ खत्म

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त...

फर्जी वोटरों पर सख्ती की मांग—जितेंद्र जायसवाल ने नगर पालिका को थमाया ज्ञापन

फर्जी वोटरों पर सख्ती की मांग—जितेंद्र जायसवाल ने नगर पालिका को थमाया...