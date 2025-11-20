Bihar Ministers List 2025: आज सीएम नीतीश के साथ कौन-कौन लेगा शपथ? देखें- बिहार के नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट

Bihar Ministers List 2025: पटना का गांधी मैदान गुरुवार को एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है, जहां पर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं, जो समारोह के लिए पटना पहुंच रहे हैं। इस बीच नीतीश मंत्रिमण्डल में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार की नई सरकार में भाजपा के कोटे से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी-आरवी से दो, हम और आरएलएम से एक-एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिसमें भाजपा से दो डिप्टी सीएम- सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा, मंगल पांडेय, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नितिन नबीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह ‘टाइगर’, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी (एमएलसी) मंत्री बनाए जा सकते हैं।

जेडीयू के कोटे से सीएम नीतीश कुमार के अलावा, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान और मदन सहनी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी से संजय कुमार पासवान और संजय सिंह मंत्री बनेंगे। वहीं, हम से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और आरएलएम के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेंगे।