  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Bihar Voting Live: सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मुंगेर किया मताधिकार का प्रयोग

Bihar Voting Live: सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मुंगेर किया मताधिकार का प्रयोग

Bihar Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार सुबह से वोटिंग जारी है। जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए की जीत का भी दावा किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार सुबह से वोटिंग जारी है। जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए की जीत का भी दावा किया है।

पढ़ें :- वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव की अपील- 'रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए Vote करें...'

पटना के बख्तियारपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के बाद स्याही लगी अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आए। मुंगेर में वोट डालने के बाद, उप-मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, “एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। बिहार में एक अच्छी सरकार बननी चाहिए और नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम जारी रहने चाहिए। बिहार का कायापलट बहुत मेहनत से हुआ है।” डिप्टी सीएम और लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने वोट डाला।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “लोकतंत्र के महापर्व में हम भी शामिल हुए। अपने वोट से हम देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री चुनते हैं। बिहारियों को गर्व होगा और आज बिहार को बिहारियों को गाली देने वालों, अराजकता, जंगलराज और गुंडाराज लाने वालों से मुक्ति मिलेगी। हमारे नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री, सभी ने कहा है कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व को मनाते हैं, वैसे ही सामाजिक समरसता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग शामिल हों।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO : जब पीएम से क्रिकेटर हरलीन ने पूछ लिया स्किन केयर रूटीन, बोलीं- आप बहुत ग्लो करते हो, फिर मोदी ने पकड़ लिया अपना सिर

VIDEO : जब पीएम से क्रिकेटर हरलीन ने पूछ लिया स्किन केयर...

वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव की अपील- 'रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए Vote करें...'

वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव की अपील- 'रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य...

Bihar Voting Live: सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मुंगेर किया मताधिकार का प्रयोग

Bihar Voting Live: सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट, डिप्टी...

Bihar First Phase Voting Live: बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग जारी, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

Bihar First Phase Voting Live: बिहार चुनाव के पहले चरण में 121...

सोनौली में विधायक ऋषि त्रिपाठी का दौरा, व्यापारियों से जनसंवाद —समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

सोनौली में विधायक ऋषि त्रिपाठी का दौरा, व्यापारियों से जनसंवाद —समस्याओं के...

गुरु नानक देव की 556वीं जयंती पर नौतनवा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

गुरु नानक देव की 556वीं जयंती पर नौतनवा में उमड़ा श्रद्धा का...