  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, कहा-यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार

PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, कहा-यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। इस बैठक से इतर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि, यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना पूरी मानवता की पुकार है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। इस बैठक से इतर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि, यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना पूरी मानवता की पुकार है।

पढ़ें :- Voter Adhikar Yatra : तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले-फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं, ये नहीं चलेगा

पीएम ने कहा कि, हम यूक्रेन से जारी संघर्ष को लेकर लगातार चर्चा करते रहे हैं। शांति समझौते के लिए हाल के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि, सभी पक्ष सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्मर करना चाहिए।

इसके साथ ही पीएम ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर कहा कि, आपसे मिलना एक यादगार अनुभव रहता है। ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूं। हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का मौका मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। 140 करोड़ भारतीय आपके लिए इस साल दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हमारे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, कहा-यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार

PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, कहा-यूक्रेन में शांति का...

फिर हुई पाकिस्तान की बेईज्जती, वीडियो हुआ वायरल

फिर हुई पाकिस्तान की बेईज्जती, वीडियो हुआ वायरल

PM Modi SCO Summit : मोदी-पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू ,  लिखा जा रहा है संबंधों का नया अध्याय

PM Modi SCO Summit : मोदी-पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू , ...

Afghanistan Earthquake : अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही, 622 की मौत, हजारों घायल, चारों ओर मलबों का ढेर

Afghanistan Earthquake : अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही, 622 की मौत,...

US: 'भारतीय लोगों की कीमत पर 'ब्राह्मण' कर रहे मुनाफाखोरी', रूस से तेल खरीद पर व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर ने दिया बड़ा बयान

US: 'भारतीय लोगों की कीमत पर 'ब्राह्मण' कर रहे मुनाफाखोरी', रूस से...

SCO Tianjin Summit 2025: ‘पहलगाम में आतंक का घिनौना रूप देखा’, शहबाज के सामने ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घेरा

SCO Tianjin Summit 2025: ‘पहलगाम में आतंक का घिनौना रूप देखा’, शहबाज...