ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का विधायकों को दो टूक संदेश, बोले-'सुधर जाएं वरना...'

मथुरा। यूपी में ब्राह्मण विधायकों (Brahmin MLAs) की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी (UP BJP President Pankaj Chaudhary) का सख्त रुख सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली शनिवार को पंकज पहली बार वृंदावन पहुंचे थे। वहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर (World famous Thakur Banke Bihari Temple) में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 (BJP 2027) में एक बार फिर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

लखनऊ में हुई भाजपा (BJP) के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है। हमारा संविधान किसी को भी इजाजत नहीं देता है, यह सही नहीं है कि भाजपा (BJP) के जनप्रतिनिधि कोई जाति आधार पर बैठक करें। इसी वजह से मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें चेतावनी भी दी है। निर्देश दिया हूं कि आगे से कोई इस तरह की बैठक न हो जो पार्टी अनुशासन के खिलाफ हो।

हाल ही में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के आवास पर एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में बीजेपी और विभिन्न दलों के 35-40 ब्राह्मण नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और उनकी आवाज दबाए जाने के मुद्दे उठाए गए, जिसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई थी।

पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary)ने पार्टी के विधायकों को सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी विधायक को नकारात्मक या जाति-आधारित राजनीति से दूर रहना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के खिलाफ कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। चौधरी ने बीजेपी की राजनीति को सिद्धांतों पर आधारित बताते हुए कहा कि पार्टी किसी विशेष जाति या वर्ग की राजनीति नहीं करती।

चौधरी ने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ता परिवारवाद या किसी विशेष वर्ग की राजनीति नहीं करते। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से यह बात स्पष्ट की है कि ऐसी गतिविधियां पार्टी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लिया तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और पार्टी संविधान के तहत कार्रवाई करेगी।

पार्टी की राजनीति पर जोर

चौधरी ने अंत में यह भी कहा कि बीजेपी की राजनीति विविधता और लोकतंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने विपक्ष की जाति-आधारित राजनीति खत्म हो रही है।