Health Tips : ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी , सुबह की शुरुआत के लिए क्या है Best , आज ही दूर करें भ्रम

जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके सामने दो गरमा-गरम विकल्प होते हैं: एक तरफ ब्लैक कॉफी की गहरी और तीखी महक, जो इंस्टेंट एनर्जी देती है; और दूसरी तरफ ब्लैक टी का शांत, संतुलित स्वाद, जो धीरे-धीरे शरीर में एनर्जी भरता है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से एक आपकी सेहत और फोकस के लिए ‘ज्यादा बेहतर’ साबित हो सकता है? यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि आपके दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा फैसला है।आज हम इस आर्टिकल में आपके रेगुलर प्रॉबलम को खत्म करेंगे ।

कैफीन की मात्रा

दोनों ही ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो थकान मिटाकर तुरंत स्फूर्ति देता है, लेकिन इसकी मात्रा में बड़ा अंतर है।

– ब्लैक कॉफी: इसमें कैफीन की मात्र बहुत अधिक होती है। यही वजह है कि इसे पीते ही आपको तुरंत और जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। यह जिम वालों या जिन्हें तुरंत फोकस चाहिए, उनके लिए बेहतरीन है। हालांकि, अधिक कैफीन से कुछ लोगों को घबराहट या एसिडिटी हो सकती है।

– ब्लैक टी: इसमें कॉफी की तुलना में कैफीन कम होता है। चाय में ‘एल-थिएनाइन’ (L-Theanine) नामक एक कंपाउंड भी होता है, जो कैफीन के उत्तेजक प्रभाव को संतुलित करता है। इसलिए, यह आपको धीरे-धीरे और लंबे समय तक ऊर्जा देती है, जिससे बिना घबराहट के फोकस बना रहता है।

एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स

ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं:

– ब्लैक कॉफी के फायदे: ये मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और वजन कम करने में काफी हेल्पफुल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हृदय और लिवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। यह मूड को बेहतर बनाने और डिप्रेशन को दूर रखने में भी सहायक हो सकती है।

– ब्लैक टी के फायदे: इसमें फ्लेवोनॉयड्स और थीफ्लेविन्स जैसे खास एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत को सुधारने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कॉफी से बेहतर माने जाते हैं। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में भी मदद करती है।

आपके शरीर के लिए क्या है ज्यादा सही?

यह पूरी तरह से आपकी जरूरत पर निर्भर करता है:

– अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए: जैसे, किसी कठिन वर्कआउट से पहले या सुबह उठते ही जबरदस्त एक्टिव होने के लिए, तो ब्लैक कॉफी आपके लिए बेहतर है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको हाई बीपी या हृदय संबंधी समस्या है, तो कॉफी का सेवन सीमित करें।

– अगर आपको दिन भर के लिए एनर्जी चाहिए: और आप कैफीन के सेवन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, या आपको पाचन की समस्या ज्यादा होती है, तो ब्लैक टी एक शानदार ऑप्शन है। ये धीरे धीर काम करती है और हार्ट के लिए फायदेमंद मानी जाती है।