BMW F 450 GS : बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस हुई महंगी, जानें अब कितने में मिलेगी

BMW F 450 GS : लग्जरी वाहन निर्माता BMW Motorrad ने अपनी सबसे किफायती ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर F 450 GS को इस साल अप्रैल में लॉन्च किया था। ग्राहकों की डिमांड के चलते जून 2026 में इसकी बुकिंग्स भी अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी थी। अब कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बेस वेरिएंट की कीमत ₹25,000 बढ़ाकर ₹4.95 लाख कर दी गई है, जो पहले ₹4.70 लाख थी। Exclusive वेरिएंट भी ₹25,000 महंगा होकर अब ₹5.15 लाख का हो गया है, जबकि पहले ये ₹4.90 लाख में उपलब्ध था।

GS Trophy वेरिएंट

टाप-स्पेक GS Trophy वेरिएंट में सबसे ज्यादा ₹30,000 की बढ़ोतरी हुई है और इसकी नई कीमत ₹5.60 लाख है, जो पहले ₹5.30 लाख थी।

कीमत में हुई बढ़ोतरी की वजह प्रोडक्शन कॉस्ट मानी जा रही है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी, एंटी-हॉपिंग क्लच, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) और डायनामिक इंजन ब्रेक कंट्रोल (MSR) स्टैंडर्ड हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 6.5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले लगा है।

वन-की लॉक सिस्टम

हीटेड ग्रिप्स, टाइप-सी USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वन-की लॉक सिस्टम, एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर, ऑन-बोर्ड कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

इंजन

BMW F 450 GS में 420 सीसी का ट्विन-सिलेंडर इंजन फिट किया गया है, जो 48 हॉर्सपावर पावर और 43 न्यूटन-मीटर टॉर्क पैदा करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। राइड मोड्स में रेन, रोड और एंड्यूरो उपलब्ध हैं।