  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर आएं बॉबी देओल , जाने कैसे है ही-मैन की हालत?

Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर आएं बॉबी देओल , जाने कैसे है ही-मैन की हालत?

Bobby Deol Video : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेन्द्र (Dharmendra) की तबीयत गंभीर बनी हुई है। जिसकी वजह से उनका इलाज कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में चल रहा है। तो वहीं धर्मेन्द्र (Dharmendra) को देखने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का मेला लगा हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bobby Deol Video : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेन्द्र (Dharmendra) की तबीयत गंभीर बनी हुई है। जिसकी वजह से उनका इलाज कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में चल रहा है। तो वहीं धर्मेन्द्र (Dharmendra) को देखने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का मेला लगा हुआ है। इसके अलावा धर्मेन्द्र (Dharmendra)  की पूरी फेमिली लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं धर्मेन्द्र (Dharmendra) के बड़े बेटे सनी देओल को कल अस्पताल और आज अस्पताल के बाहर देखा गया। बाहर निकलते समय उनकी आँखों में आंसू नजर आए थे। तो वहीं अब जाकर धर्मेन्द्र (Dharmendra) के छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें बॉबी देओल (Bobby Deol) रोते हुए नजर आ रहे हैं।

पढ़ें :- सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

पढ़ें :- ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं...

सलमान खान और शाहरूख खान भी धर्मेन्द्र को देखने के लिए अस्पताल पहुँचे थे। तो वहीं अब जाकर सोशल मीडिया पर धर्मेन्द्र (Dharmendra) के छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बॉबी देओल (Bobby Deol) रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो काटन लिए हुए हैं और अपने आंसू पोछते हुए नजर आ रहे हैं।

तो वहीं अभी धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा धर्मेंद्र के घर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। सनी देओल के घर अन्य घर के सदस्य और सेलेब्स एकत्रित हो रहे हैं। अस्पताल से लेकर घर तक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़, छह माओवादी मारे गए

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़, छह माओवादी मारे गए

बिहार चुनाव में मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

बिहार चुनाव में मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, दूसरे चरण में...

Bihar Exit Poll 2025 : NDA को बहुमत के आसार, बिहार में फिर नीतीश कुमार सरकार

Bihar Exit Poll 2025 : NDA को बहुमत के आसार, बिहार में...

UP News : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में बरी, कोर्ट को नहीं मिल पाए साक्ष्य

UP News : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में बरी,...

Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर आएं बॉबी देओल , जाने कैसे है ही-मैन की हालत?

Bobby Deol Video : पिता धर्मेंद्र की हालत देख रोते हुए नजर...

Delhi Blasts : केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बोले- दिल्ली धमाके के दोषियों को नहीं बख्शेंगे, इसमें शामिल हर शख्स को एजेंसियों दिलाएंगी कड़ी सजा

Delhi Blasts : केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बोले- दिल्ली धमाके के दोषियों...