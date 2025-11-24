  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, करीब 1 बजे अपने घर पर ली अंतिम सांस

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, करीब 1 बजे अपने घर पर ली अंतिम सांस

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को निधन हो गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने दी है। जानकारी के मुताबिक 89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra)  ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि (Vile Parle Crematorium) में हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) , आमिर खान (Aamir Khan) समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को निधन हो गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने दी है। जानकारी के मुताबिक 89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra)  ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि (Vile Parle Crematorium) में हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) , आमिर खान (Aamir Khan) समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के घर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आना शुरू हो गया है। इसके बावजदू उनकी हेल्थ पर ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है।

पढ़ें :- धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर जारी, एक्टर की आवाज सुन फैंस हुए इमोशनल, और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा इक्कीस का रहेगा...

पढ़ें :- Video : 'जय और वीरू' की दोस्ती आज भी है गहरी और अटूट, जब दोस्त धर्मेंद्र का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर आज एक एंबुलेंस देखी गई। जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस के घर में प्रवेश करने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और घर से करीब 50 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग कर दी गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एंबुलेंस क्यों पहुंची और किसकी सेहत को लेकर मेडिकल टीम घर पहुंची। अधिकारी और परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड, जिलाधिकारी ने दी ये सफाई

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड,...

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में ट्रांसफर के लिए ​दी एप्लीकेशन, कल हो सकती है सुनवाई

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में ट्रांसफर...

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी अयोध्या, फहराए जाने वाले झंडे पर हैं तीन निशान

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी...

देश में सिकल सेल रोग रोकथाम की पहली स्वदेशी CRISPR-आधारित जीन थेरेपी को किया लांच

देश में सिकल सेल रोग रोकथाम की पहली स्वदेशी CRISPR-आधारित जीन थेरेपी...

ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान में संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक आज़ादी और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा को लेकर दी चेतावनी

ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान में संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक आज़ादी और कमज़ोर...

तेजस एयरक्राफ्ट हादसे के बाद सामने आया HAL का बयान, कहा- फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा असर

तेजस एयरक्राफ्ट हादसे के बाद सामने आया HAL का बयान, कहा- फाइनेंशियल...