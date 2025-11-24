बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, करीब 1 बजे अपने घर पर ली अंतिम सांस

मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का सोमवार को निधन हो गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने दी है। जानकारी के मुताबिक 89 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि (Vile Parle Crematorium) में हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) , आमिर खान (Aamir Khan) समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के घर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आना शुरू हो गया है। इसके बावजदू उनकी हेल्थ पर ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है।

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Society (@bollywoodsocietyy)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर आज एक एंबुलेंस देखी गई। जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस के घर में प्रवेश करने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और घर से करीब 50 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग कर दी गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एंबुलेंस क्यों पहुंची और किसकी सेहत को लेकर मेडिकल टीम घर पहुंची। अधिकारी और परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है।