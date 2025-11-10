बॉलीवुड के वीरू धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट, डॉक्टर बोले-अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल हैं

ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें ICU वेंटिलेटर (ICU Ventilator) पर शिफ्ट किया गया है। अब उनके परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ा है।
मुंबई। ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें ICU वेंटिलेटर (ICU Ventilator) पर शिफ्ट किया गया है। अब उनके परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ा है।
बता दें कि अस्पताल में धर्मेंद्र (Dharmendra) ट्रीटमेंट का रिस्पोंड कर रहे हैं। उनके तबीयत को लेकर उनके परिवार या अस्पताल से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट (Ventilator Support) पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र (Dharmendra) के लिए अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल हैं।
इसी साल अप्रैल में हुई थी आंखों की सर्जरी
इसी साल अप्रैल के महीने में धर्मेंद्र (Dharmendra) की आंखों की भी सर्जरी हुई थी। उनकी एक आंख में धुंधलापन था, जिसके बाद उनकी आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी। इसके अलावा उनका मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान मुंबई के एक अस्पताल से बाहर निकलते हुए धर्मेंद्र (Dharmendra) का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमें उन्होंने पैपराजी से कहा था- ‘मुझमें बहुत दम है। अभी भी जान रखता हूं मैं।
धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें, तो धर्मेंद्र (Dharmendra) 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काफी एक्टिव हैं। आखिरी बार उन्हें फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में देखा गया था। वहीं, अब जल्द ही वो श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis) में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी।