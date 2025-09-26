  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Boston flood warning’ :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी

Boston flood warning’ :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी

मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां के स्थानीय निवासी खराब मौसम की चेतावनी के साथ जाग रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Boston flood warning :  मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां के स्थानीय निवासी खराब मौसम की चेतावनी के साथ जाग रहे हैं। मैसाचुसेट्स में भारी बारिश और भयंकर तूफान के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यात्रा में देरी और सड़कों की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पढ़ें :- चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है जो स्थानीय समयानुसार सुबह 10:45 बजे तक प्रभावी रहेगी। बोस्टन 25 वेदर टीम ने गंभीर अलर्ट जारी किया है ।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि इस इलाके में दो दौर की बारिश हुई, जिनमें से पहली सुबह ग्रेटर बोस्टन और दक्षिण-पूर्वी मैसाचुसेट्स में हुई। बोस्टन ग्लोब की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार दोपहर को इन इलाकों में बारिश का एक और व्यापक दौर शुरू होगा और शाम तक जारी रहेगा।

बारिश के अलावा, बोस्टन, वॉर्सेस्टर, प्रोविडेंस, केप कॉड और स्प्रिंगफील्ड में कम से कम 30 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है।

पढ़ें :- भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड,...

Boston flood warning' :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी

Boston flood warning' :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में...

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया प्रतिनिधित्व

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन...

Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश ,  14 लोगों की मौत

Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन...

विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए-80 की बैठक में हुए शामिल, उठाया आतंकवाद का मुद्दा

विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए-80 की बैठक में हुए शामिल, उठाया आतंकवाद...