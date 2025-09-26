Boston flood warning’ :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी

Boston flood warning : मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां के स्थानीय निवासी खराब मौसम की चेतावनी के साथ जाग रहे हैं। मैसाचुसेट्स में भारी बारिश और भयंकर तूफान के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यात्रा में देरी और सड़कों की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है जो स्थानीय समयानुसार सुबह 10:45 बजे तक प्रभावी रहेगी। बोस्टन 25 वेदर टीम ने गंभीर अलर्ट जारी किया है ।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि इस इलाके में दो दौर की बारिश हुई, जिनमें से पहली सुबह ग्रेटर बोस्टन और दक्षिण-पूर्वी मैसाचुसेट्स में हुई। बोस्टन ग्लोब की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार दोपहर को इन इलाकों में बारिश का एक और व्यापक दौर शुरू होगा और शाम तक जारी रहेगा।

बारिश के अलावा, बोस्टन, वॉर्सेस्टर, प्रोविडेंस, केप कॉड और स्प्रिंगफील्ड में कम से कम 30 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है।