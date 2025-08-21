  1. हिन्दी समाचार
Brahma Kamal :  ये दिव्य फूल वर्ष साल में एक ही बार खिलता है , चमत्कारी दर्शन से बदल जाती है किस्मत  

दुर्लभ फूल ब्रह्मकमल को चमत्कारी माना जाता है। भगवान बद्री नारायण को अर्पित किए जाने वाले  इस पुष्प का दर्शन साल में एक बार ही होता है। दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाले ब्रह्मकमल का रंग सफेद कमलनुमा फूल के जैसा होता है।

By अनूप कुमार 
