'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी आदित्यनाथ

Lucknow: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यह हमारे लिए, और विशेष रूप से मेरे लिए, उपलब्धि का क्षण है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प को पूरा करने और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में ‘स्वदेशी’ तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाने के लिए भाग्यशाली हैं।

सीएम योगी ने शनिवार को कहा, ‘यह मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के माध्यम से भारत अब न केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया भर के अपने मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम है…” उन्होंने कहा, “यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है… अब तक हमने छह नोड्स में इस उद्देश्य के लिए 2,500 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से, राज्य के 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है…

ब्रह्मोस मिसाइलों के पहली खेप को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम योगी ने कहा, ‘डीजी ब्रह्मोस और रक्षा मंत्री ने हाल ही में हमें 40 करोड़ रुपये का जीएसटी चेक प्रदान किया… मैंने डीआरडीओ से फिर कहा, ‘मुझे बताएं कि आपको कितनी जमीन चाहिए; हम आपको यहां उपलब्ध करा देंगे।’ जब प्रत्येक वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा, और भविष्य में क्षमता बढ़कर 150 हो जाएगी, तो राज्य सरकार को इन मिसाइलों से जीएसटी के माध्यम से सालाना 150 से 200 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।”

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस उत्पादन इकाई में भारतीय वायु सेना के एसयू-30 लड़ाकू जेट के माध्यम से ब्रह्मोस के आभासी हमले को देखा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप प्रदर्शित करने वाले ट्रकों को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रक्षा मंत्री के साथ थे।