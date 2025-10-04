ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के 2 CMO के खिलाफ दिए विभागीय कार्रवाई के निर्देश, पर्दाफाश ने पहले ही उजागर किए थे इनके कारनामे

लखनऊ। भ्रष्टाचार और अनैतिक कृत्यों जैसे कई सनसनीखेज आरोपों में घिरीं रामपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. दीपा सिंह की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गयी हैं। बागपत में तैनाती के दौरान डीएम ने इनके निलंबन की संस्तुति की थी लेकिन इसके बाद भी इन्हें रामपुर का सीएमओ बना दिया गया। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश मेरे द्वारा दिये गये हैं। इसके साथ ही कन्नौज के सीएमओ पर भी टेंडर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विभागिय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर द्वारा जनपद-बागपत में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर रहने के दौरान पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट का दुरूपयोग किये जाने व अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों में अनियमितता को बढ़ावा दिये जाने विषयक आरोपों की जांच कराये जाने तथा आरोप-पत्र देकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश मेरे द्वारा दिये गये हैं। दरअसल, पर्दाफाश न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था और इसकी शिकायत डिप्टी सीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक की थी। वहीं, अब डिप्टी सीएम ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

वहीं, दूसर ओर डिप्टी सीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज द्वारा टेण्डर, खरीद इत्यादि में लगातार वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने की लगातार प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया है। उन्होंने इसकी जांच कराये जाने व आरोप-पत्र देकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। आरोप है CMO की पत्नी रुपये लेती हैं। अगर इसकी जांच हो तो कई और खुलासा हो सकते हैं।

साथ ही, उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक का स्थानान्तरण सी०एच०सी०-जगदीशपुर, अमेठी से सी०एच०सी०-मुसाफिरखाना पर होने के बाद नवीन तैनातीस्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने, उच्चादेश की अवहेलना किये जाने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट के प्रायः मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चादेशों का अनुपालन न करने तथा शासकीय व पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट से स्पष्टीकरण मांगा है।

वहीं, जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती में तैनात चिकित्साधिकारी (वरिष्ठ परामर्शदाता) द्वारा जिला चिकित्सालय, महोबा में तैनाती से लगातार एन०पी०ए० लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने, मेडिकल स्टोर संचालकों से सांठगांठ करनें के आरोपों की जाँचोपरान्त उक्त आरोप सही पाये जाने पर उपरोक्त चिकित्साधिकारी की 03 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिन्दा का दण्ड देने तथा जिला महोबा में तैनाती अवधि लगभग 10 वर्षों से लिए गये निजी प्रैक्टिस- पे की वसूली ब्याज सहित करने के निर्देश दिये हैं।