Breaking News : केंद्र सरकार ने लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का की घोषणा की, गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी

श्रीनगर: केंद्र सरकार (Central Government) ने लद्दाख (Ladakh) में पांच नए जिले बनाने का की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) के विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इन जिलों के नाम ज़ंस्कार (Zanskar), द्रास (Drass), शाम (Sham), नुब्रा (Nubra) और चांगथांग (Changthang) हैं। इससे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान होगा। मोदी सरकार (Modi Government) लद्दाख (Ladakh) के लोगों के लिए भरपूर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिद्ध है। शाह ने कहा कि लद्दाख की जनता के फायदे के लिए ये घोषणा की गई है।

