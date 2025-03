British PM deals with Ukraine missile deal : ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन के लिए 1.6 बिलियन पाउंड के मिसाइल सौदे का ऐलान किया

British PM deals with Ukraine missile deal : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer) ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया। खबरों के अनुसार, उन्होंने कहा कि यूके, कीव को 5,000 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइलों की खरीद ( Purchase of Air Defense Missiles ) के लिए ब्रिटिश निर्यात वित्त के 1.6 बिलियन पाउंड (2 बिलियन डॉलर) इस्तेमाल करने की अनुमति देगा।

लंदन में पश्चिमी नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन (Summit with Western leaders in London) के बाद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टारमर ने कहा, “यह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यूक्रेन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होगा।” रिपोर्ट के अनुसार, स्टारमर ने कहा कि इसका लक्ष्य ‘यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाना’ है, ताकि देश बेहतर स्थिति में रहकर बातचीत कर सके।

स्टार्मर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में नेताओं ने यूक्रेन में शांति की गारंटी (Guaranteeing peace in Ukraine) के लिए चार-चरणीय योजना पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत – संघर्ष जारी रहने तक यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना (continuing military aid to Ukraine) , रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना; यह सुनिश्चित करना कि कोई भी स्थायी शांति यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी दे, किसी भी वार्ता के लिए यूक्रेन को मेज पर रखना; शांति समझौते की स्थिति में ‘रूस द्वारा किसी भी भविष्य के आक्रमण’ को रोकना; यूक्रेन की रक्षा करने और देश में शांति बनाए रखने के लिए ‘इच्छुक लोगों का गठबंधन’ स्थापित करना- शामिल है। स्टारमर ने कहा कि नेताओं ने इन प्रयासों के पीछे की गति को बनाए रखने के लिए जल्द ही फिर से मिलने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, ‘यूरोप को भारी काम करना चाहिए।’

ब्रिटिश पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा, “मैं स्पष्ट कर दूं कि हम स्थायी शांति की तत्काल आवश्यकता (Urgent need for lasting peace) पर ट्रम्प से सहमत हैं। अब हमें मिलकर काम करने की जरूरत है।” शिखर सम्मेलन से पहले रविवार को स्टारमर ने घोषणा की कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन अमेरिका के सामने पेश करने के लिए युद्धविराम योजना (Ceasefire plan) पर काम करेंगे। उन्होंने ‘स्थायी शांति’ हासिल करने के लिए तीन जरूरी बिंदुओं का नाम लिया – मजबूत यूक्रेन, सुरक्षा गारंटी के साथ एक यूरोपीय तत्व (European elements) और एक अमेरिकी बैकस्टॉप US backstop), इनमें से अंतिम ‘गहन’ चर्चा का विषय है।

यह शिखर सम्मेलन इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हुआ।