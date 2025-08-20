British Royal Navy :  ब्रिटिश रॉयल नेवी के पहले हिंदू पुजारी बने भानु अत्री , नई भूमिका संभाली

  1. हिन्दी समाचार
ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने पहले हिंदू पुजारी की नियुक्ति की है। हिंदू पुजारी का नाम भानु अत्री है। भानु अत्री (Bhanu Atri) हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित साथी नौसेना अधिकारियों को आध्यात्मिक सहायता प्रदान (Providing spiritual support to naval officers) करने की आधिकारिक भूमिका निभाने वाले पहले गैर ईसाई हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

British Royal Navy :  ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने पहले हिंदू पुजारी की नियुक्ति की है। हिंदू पुजारी का नाम भानु अत्री है। भानु अत्री (Bhanu Atri) हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित साथी नौसेना अधिकारियों को आध्यात्मिक सहायता प्रदान (Providing spiritual support to naval officers) करने की आधिकारिक भूमिका निभाने वाले पहले गैर ईसाई हैं। मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भानु अत्री ने पिछले सप्ताह अन्य नौसेना कैडेटों से कुछ अलग कोर्स करने के बाद अपनी नई भूमिका संभाली है।

भानु अत्री (39), जो हिमाचल प्रदेश में पले-बढ़े हैं, लेकिन अब एसेक्स में रहते हैं, पिछले सप्ताह डार्टमाउथ में ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज (Britannia Royal Naval College at Dartmouth) से औपचारिक रूप से उत्तीर्ण हुए हैं और रॉयल नेवी के पहले गैर-ईसाई पादरी भी हैं।

रॉयल नेवी में लगभग 40 हिंदू कर्मी पूर्णकालिक सेवारत हैं, और मैरीटाइम रिज़र्व (Maritime Reserve) में 30 अन्य। ब्रिटेन की सेना में, कुल मिलाकर, 1,550 से ज़्यादा हिंदू पूर्णकालिक सेवारत हैं, जिनमें से ज़्यादातर सेना में हैं।

भानु अत्री ने छह हफ्ते का अधिकारी प्रशिक्षण लिया है जिसमें युद्धपोत एचएमएस आयरन ड्यूक (Battleship HMS Iron Duke) पर चार सप्ताह तक समुद्र में जीवित रहने का प्रशिक्षण और तीन सप्ताह का सैन्य पुजारी की भूमिका पर केंद्रित प्रशिक्षण शामिल था। अत्री ने कहा, ‘‘बेड़े में पहला हिंदू पुजारी बनना एक सम्मान की बात है।’’

 

