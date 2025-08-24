  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. bullion market : सोना हुआ महंगा, चांदी के भी बढ़े दाम

bullion market : सोना हुआ महंगा, चांदी के भी बढ़े दाम

कई दिनों से सोने चांदी के दामों में गिरावाट के बाद आज सोने के दाम में तेजी से उछाल आई है। वहीं चांदी के भी भाव तेज हुए हैं।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली । कई दिनों से सोने चांदी के दामों में गिरावाट के बाद आज सोने के दाम में तेजी से उछाल आई है। वहीं चांदी के भी भाव तेज हुए हैं। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहें हो तो पहले अभी रुके रहे रेट के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर जाये। इस समय सोने व चांदी के रेट में काफी बदलाव आया है। अभी सोना चांदी खरीदना मुनाफे का सौदा नहीं है आज सर्राफा बाजार में सोना व चांदी के दाम काफी तेज है। मंड़ी में आज सोना चांदी महंगा है। इस लिये खरीदने की न सोचे जब बाजार सस्ती हो तब खरीदारी करने के बारे में सोचे आज अगर आप सोना बेचना चाहते हैं तो आपके लिये यह मौका अच्छा है क्योकि आज सोन व चांदी की बाजार मंहगी है। आज 22 व 24 कैरेट सोने के रेट और 1 किलों चांदी के रेट की जानकारी यहां दी जा रही है।

पढ़ें :- VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

आज 22 कैरेट सोने का रेट
जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 93,300/- रुपये है। वहीं हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 93,150/- रुपये में चल रहा है।

आज 24 कैरेट सोने का रेट
आज अगर 24 कैरेट सोने की बात ​की जाये तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01, 670 रुपये है। वहीं दिल्ली जयपुर लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01, 770 /- रुपये है। हैदराबाद, केरल, बैंगलुरू और मुंबई सराफा बाजार में 1,01, 620 /- रुपये है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,01, 620 /- रुपये चल रहा है।

आज 1 किलों चांदी का रेट
आज चांदी के दामों में इजाफा हुआ है। देश के जयपुर व कोलकाता अहमदाबाद लखनऊ मुंबई दिल्ली सराफा बाजार में आज चांदी  बहुत तेज है। आज 1 किलोग्राम चांदी का रेट 1,20, 000 /- रुपये है। इसके अलावा चेन्नई, मदुरै , हैदराबाद,और केरल सराफा बाजार में आज 1,30,000/- रुपये में बिक रहा है। अगर हम बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां के भोपाल और इंदौर शहर में आज 1 किलो चांदी का भाव 1,20, 000/ रुपए चल रहा है।

पढ़ें :- मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल...

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी, एसआईटी की जांच में सामने आया नाम

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी,...

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया सर्वस्व बलिदान, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति करें कृतज्ञता ज्ञापित: सीएम योगी

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया...

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक दी श्रद्धांजलि

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी...

विधायक पूजा पाल के आरोपों पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृहमंत्री को लिखा पत्र, कहा-जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाए

विधायक पूजा पाल के आरोपों पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृहमंत्री को...

भगवान का चमत्कार चलती ट्रेन से नीचे पटरी पर गिरी महिला, जिंदा निकली, देखे वीडियो

भगवान का चमत्कार चलती ट्रेन से नीचे पटरी पर गिरी महिला, जिंदा...