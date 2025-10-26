  1. हिन्दी समाचार
  3. कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार का होने जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, CM ने कही ये बड़ी बात

कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार में जल्द ही फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका संकेत दिया है। कैबिनेट में ये फेरबदल ढाई साल बाद होने जा जा रहा है।

नई दिल्ली। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार में जल्द ही फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका संकेत दिया है। कैबिनेट में ये फेरबदल ढाई साल बाद होने जा जा रहा है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ‘कांग्रेस आलाकमान ने चार माह पहले ही उन्हें कैबिनेट में विस्तार करने को कहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद ही कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा।’

मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि, जब ये पड़ाव पूरा हो जायेगा तो मै इसके बारे में पार्टी के आलकमान से चर्चा करूँगा। सिद्धारमैया 16 नवंबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

कहा जा रहा है कि, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को ढाई-ढाई साल सीएम पद दिया जा सकता है। हालांकि, पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में इसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। दरअसल कांग्रेस की जीत के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, दोनों सीएम पद के दावेदार थे लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया था।

