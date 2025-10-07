California helicopter crash : कैलिफोर्निया में बीच हाईवे पर मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त , कई घायल

California helicopter crash : अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह उड़ान भरी और अचानक हाईवे के बीच आकर गिर गया। खबरों के अनुसार, यह हादसा सैक्रामेंटो शहर में हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सैक्रामेंटो अग्निशमन विभाग के अनुसार, सोमवार शाम को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक फ्रीवे पर एक चिकित्सा निकासी हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोग घायल हो गए, जिससे कुछ पीड़ित कम से कम एक वाहन के अंदर फंस गए।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान से धुआं निकलते दिख रहा है। हेलीकॉप्टर के आसपास वाहन दिखाई दे रहे हैं। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है।

सैक्रामेंटो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना के कारणों का अभी तक ठोस कारण नहीं पता चला है। अधिकारियों ने 59वीं स्ट्रीट पर हाईवे को बंद कर दिया है और दुर्घटना की जांच जारी है। साथ ही अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं पता लग पाया है कि हेलिकॉप्टर अस्पताल से आ रहा था या उसमें किसी मरीज को कहीं ले जाया जा रहा था।