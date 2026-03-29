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IPL में आखिरी समय पर नाम वापस लेने वालों पर सख्ती की मांग, Sunil Gavaskar का बड़ा बयान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट (Ben Duckett) के टूर्नामेंट से अचानक हटने के फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.....

By हर्ष गौतम 
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डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश:  इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट (Ben Duckett) के टूर्नामेंट से अचानक हटने के फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गावस्कर का मानना है कि मौजूदा दो साल के बैन का नियम खिलाड़ियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी नीलामी के बाद भी आखिरी समय में हटते रहेंगे, तो इससे टीमों की रणनीति और संतुलन दोनों पर असर पड़ेगा।

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दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका

IPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट (Ben Duckett) को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उम्मीद थी कि वह टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए नाम वापस ले लिया। इस फैसले से टीम की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आखिरी समय में खिलाड़ी का हटना टीम कॉम्बिनेशन को प्रभावित करता है।

क्या बोले गावस्कर?

सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा नियम प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। उनके अनुसार: “बीसीसीआई को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ दो साल का बैन पर्याप्त नहीं है। ऐसी सजा होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों पर वास्तविक असर पड़े और वे आखिरी समय पर नाम वापस लेने से बचें।”

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क्या है मौजूदा नियम?

आईपीएल नियमों के अनुसार, अगर कोई विदेशी खिलाड़ी नीलामी में चुने जाने के बाद टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे दो सीजन तक IPL और भविष्य की नीलामी से बाहर किया जा सकता है। हालांकि, चोट या मेडिकल कारणों के मामलों में छूट दी जाती है।

पहले भी हो चुका है ऐसा मामला

हैरी ब्रूक भी इससे पहले IPL से हट चुके हैं। उन्हें 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और वह भी इस तरह के बैन का सामना कर रहे हैं।लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से IPL फ्रेंचाइजी और बोर्ड दोनों के लिए यह एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या BCCI नया और सख्त कदम उठाता है।

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