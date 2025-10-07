कोच गंभीर के घर कप्तान गिल और टीम इंडिया की होगी पार्टी, जानें- किस बात का मन रहा है जश्न

Team India party at coach Gambhir’s house: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले 8 अक्टूबर को कोच गौतम गंभीर के घर पर एक डिनर पार्टी होने वाली है। जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल और बाकी भारतीय टेस्ट टीम का स्वागत किया जाएगा। इस इवेंट को टीम बॉन्डिंग को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स की अनुसार, यह स्पेशल डिनर एक अनौपचारिक टीम बॉन्डिंग इवेंट होगा, जिसकी योजना गंभीर के गार्डन एरिया में एक ओपन-एयर डिनर के रूप में बनाई गई है। हालांकि, यह डिनर मौसम पर निर्भर है और राजधानी में बारिश होने की स्थिति में इसे रद्द भी किया जा सकता है। गंभीर के कोच पद संभालने के बाद यह पहला मौका होगा, जब इस तरह का इवेंट होने जा रहा है। बेबाक अंदाज के लिए मशहूर गंभीर मैदान के बाहर भी सौहार्द और टीम भावना का निर्माण करने के लिए उत्सुक हैं, खासकर युवा टीम के साथ जो बदलाव के दौर से गुज़र रही है।

बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने एक पारी और 140 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। यह मैच भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत तीन दिनों में ही खत्म हो गया था। इस जीत के कुछ देर बाद ही गिल को नया वनडे कप्तान भी घोषित कर दिया गया था। ऐसे में भारतीय टीम के लिए एक नए युग का आगाज होने जा रहा है।