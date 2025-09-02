Chandra Grahan in India: इस महीने भारत समेत कई देशों में लगेगा चन्द्रग्रहण, लोग देखेंगे साल सबसे बड़ा ‘ब्लड मून’

Chandragrahan in India: भारत समेत कई देशों में इस महीने चंद्रग्रहण देखने को मिलने वाला है। यह साल का दूसरा चंद्रग्रहण होगा, जो भारत में 7 सितंबर की रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होकर मध्यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर खत्म होगा। यानी देश में इस ग्रहण की अवधि 03 घण्टे 28 मिनट्स 02 सेकण्ड्स की होगी। भारत के अलावा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिन्द महासागर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी प्रशांत महासागर आदि क्षेत्रों में भी दिखेगा।

चंद्र ग्रहण भारत में भी दिख रहा है, इसलिए सूतक भी माना जाएगा। देश में पितृपक्ष की शुरुआत भी 7 सितंबर से ही हो रही है। धार्मिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ चीजों पर पाबंदी होती है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पूजा-पाठ करने वालों के लिए सूतक काल दोपहर 12:58 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण के समाप्त होने तक, यानी 1:26 बजे रात तक रहेगा। सूतक काल में भोजन पकाना या खाना नहीं चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य नहीं करने चाहिए।

चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय

सूतक काल : ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले

ग्रहण काल : रात 9:58 बजे (7 सितंबर) से शुरू होकर 1:26 बजे (8 सितंबर) तक

ब्लड मून का समय : रात 11:00 बजे से 12:22 बजे