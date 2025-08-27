  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : सोनू सूद के घर गूंजी गणपति बप्पा की जयकार, अभिनेता ने अपने बंगले पर सजाया बप्पा का दरबार

Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : सोनू सूद के घर गूंजी गणपति बप्पा की जयकार, अभिनेता ने अपने बंगले पर सजाया बप्पा का दरबार

देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति ,श्रद्धा और हर्षोउल्लास के साथ  धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने भी गणपति बाप्पा का दरबार अपने बंगले जुहू स्थित गंगोत्री में सजाया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति ,श्रद्धा और हर्षोउल्लास के साथ  धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने भी गणपति बाप्पा का दरबार अपने बंगले जुहू स्थित गंगोत्री में सजाया है। अभिनेता अपने परिवार के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को हर साल की तरह इस बार भी खास तरीके से मना रहे हैं।

पढ़ें :- Ganesh Chaturthi 2025: इन मुस्लिम सितारों की बप्पा में है गहरी आस्था, धूमधाम से मनाते हैं गणेश उत्सव

बॉलीवुड स्टार सोनू सूद और उनके परिवार ने बुधवार को सुबह बाप्पा की स्थापना की और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों के साथ पूजा-अर्चना की। गणेशोत्सव के अवसर पर बप्पा का दरबार  गंगोत्री बंगले में रंग-बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया।

पूजा के बाद सोनू सूद ने कहा कि गणेशोत्सव उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और वह हर साल बप्पा को घर लाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, “गणपति बाप्पा हमारे परिवार के संरक्षक हैं।  उनकी मौजूदगी हमें सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का आशीर्वाद देती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : सोनू सूद के घर गूंजी गणपति बप्पा की जयकार, अभिनेता ने अपने बंगले पर सजाया बप्पा का दरबार

Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : सोनू सूद के घर गूंजी गणपति...

Ganesh Chaturthi 2025 : बप्पा की स्थापना के लिए 36 मिनट का है शुभ मुहूर्त, जानें अपने शहर का मुहूर्त?

Ganesh Chaturthi 2025 : बप्पा की स्थापना के लिए 36 मिनट का...

Ganesh Chaturthi 2025 Puja :  गणपति उपासना से दूर होगा बुध दोष ,  होगी मनोवांछित फल की प्राप्ति

Ganesh Chaturthi 2025 Puja :  गणपति उपासना से दूर होगा बुध दोष...

27 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आज बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन खर्च अधिक होगा

27 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आज बढ़ेंगी...

Hartalika Teej katha : हरतालिका तीज व्रत कथा, पार्वतीजी के इसी व्रत व तपस्या से डोल गया था शिव जी का सिंहासन

Hartalika Teej katha : हरतालिका तीज व्रत कथा, पार्वतीजी के इसी व्रत...

Hartalika Teej 2025 :  हरतालिका तीज आज , भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Hartalika Teej 2025 :  हरतालिका तीज आज , भगवान शिव और मां...