Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : सोनू सूद के घर गूंजी गणपति बप्पा की जयकार, अभिनेता ने अपने बंगले पर सजाया बप्पा का दरबार

Ganpati Bappa Sonu Sood`s house : देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति ,श्रद्धा और हर्षोउल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने भी गणपति बाप्पा का दरबार अपने बंगले जुहू स्थित गंगोत्री में सजाया है। अभिनेता अपने परिवार के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को हर साल की तरह इस बार भी खास तरीके से मना रहे हैं।

बॉलीवुड स्टार सोनू सूद और उनके परिवार ने बुधवार को सुबह बाप्पा की स्थापना की और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों के साथ पूजा-अर्चना की। गणेशोत्सव के अवसर पर बप्पा का दरबार गंगोत्री बंगले में रंग-बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया।

पूजा के बाद सोनू सूद ने कहा कि गणेशोत्सव उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और वह हर साल बप्पा को घर लाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, “गणपति बाप्पा हमारे परिवार के संरक्षक हैं। उनकी मौजूदगी हमें सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का आशीर्वाद देती है।