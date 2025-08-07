World School Team Championship: चेन्नई के वेलाम्मल विद्यालय ने वर्ल्ड स्कूल टीम चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, गुकेश-प्रज्ञानंद जैसे स्टार्स है नाता

  1. हिन्दी समाचार
World School Team Championship: चेन्नई का वेलाम्मल विद्यालय ने अमेरिका के वर्जीनिया में आयोजित विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी उपलब्धियों में एक और इजाफा किया है। मोगाप्पैर इलाके में स्थित वेलाम्मल विद्यालय, चेन्नई में शतरंज क्रांति के पीछे एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है क्योंकि यह सैकड़ों उभरते शतरंज खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सबसे युवा विश्व चैंपियन डी. गुकेश और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदधा का मातृसंस्था है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

World School Team Championship: चेन्नई का वेलाम्मल विद्यालय ने अमेरिका के वर्जीनिया में आयोजित विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी उपलब्धियों में एक और इजाफा किया है। मोगाप्पैर इलाके में स्थित वेलाम्मल विद्यालय, चेन्नई में शतरंज क्रांति के पीछे एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है क्योंकि यह सैकड़ों उभरते शतरंज खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सबसे युवा विश्व चैंपियन डी. गुकेश और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदधा की मातृसंस्था है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “वेलाम्मल एमएचएस स्कूल (भारत) ने 2025 विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता! आठ रोमांचक राउंड के बाद, 2025 विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप आज अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया में संपन्न हुई। एपिस्कोपल हाई स्कूल के खूबसूरत परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ी एक साथ आए। सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ बाकियों से आगे निकलते हुए, भारत के वेलाम्मल एमएचएस स्कूल ने अपने सभी आठ मैच जीतकर स्वर्ण पदक जीता।”

FIDE ने आगे लिखा, “भारत शतरंज के सभी स्तरों और प्रारूपों में लगातार अपनी धाक जमा रहा है, और इस जीत ने देश के बढ़ते खिताबों की सूची में एक और नाम जोड़ दिया है। वेलाम्मल एमएचएस सफलता के लिए कोई अजनबी नहीं है—इसके पूर्व छात्रों में ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंदधा और लियोन मेंडोंका शामिल हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब टीम ने शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ ही अंतिम दौर में प्रवेश किया।”



