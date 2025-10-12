  1. हिन्दी समाचार
Chhath Puja 2025 :  लोक परंपरा का महापर्व है छठ पूजा, जानें क्यों मनाया जाता है

लोक परंपरा के महापर्व छठ पूजा हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है जो बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा का महापर्व प्रकृति और जीवन के तालमेल और सच्चाई की अनुपम परंपरा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Chhath Puja 2025 : लोक परंपरा के महापर्व छठ पूजा हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है जो बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा का महापर्व प्रकृति और जीवन के तालमेल और सच्चाई की अनुपम परंपरा है। छठ पर्व कठिन व्रत , साफ सफाई और चार दिवसीय अध्यात्मिक अनुष्ठान का सर्वोत्तम उदाहरण है।
इस साल महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी। वहीं इसका समापन 28 अक्टूबर सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा।

Ahoi Ashtami 2025 : अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर बनाएं अहोई माता की तस्वीर, जानें तारे देखने की परंपरा और इसका महत्व

छठ पूजा में व्रती के लिए बनाए जाने  वाले भोजन को पूरी तरह सात्विक होना चाहिए।

1. नहाय खाय (25 अक्टूबर – शनिवार)
त्योहार की शुरुआत नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान से होती है
भक्त ( जिन्हें व्रती कहा जाता है ) लौकी, चावल और चना दाल का सात्विक भोजन तैयार करते हैं।
भोजन एक बार खाया जाता है और लकड़ी या गाय के गोबर के चूल्हे पर कांसे या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है
2. खरना (26 अक्टूबर – रविवार)
भक्त सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखते हैं।
सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल से बनी खीर, रोटी और केले छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं और भक्त इसे खाते हैं।
यह उषा अर्घ्य पर सूर्योदय तक मनाए जाने वाले 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है
3. संध्या अर्घ्य (27 अक्टूबर – सोमवार)
सूर्यास्त के समय श्रद्धालु कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं।
सूप (बांस की टोकरी) में ठेकुआ, गन्ना, केले, हल्दी, नारियल, दीये और मौसमी फल भरे होते हैं
नदी के किनारे या छतों पर लोकगीतों, भजनों और सामूहिक प्रार्थनाओं से वातावरण सराबोर हो जाता है
4. उषा अर्घ्य (28 अक्टूबर – मंगलवार)
अंतिम अनुष्ठान सूर्योदय से पहले होता है , जहां भक्त उगते सूर्य को जल और प्रसाद चढ़ाते हैं
अर्घ्य के बाद व्रत तोड़ा जाता है और प्रसाद परिवार, पड़ोसियों और आगंतुकों के साथ बांटा जाता है
इस प्रकार छठ पर्व कृतज्ञता, आरोग्य और शांति के साथ संपन्न होता है ।

पूजा सामग्री सूची
सूप (बांस की फटकने वाली ट्रे)
ठेकुआ (गेहूं के आटे और गुड़ से बनी मिठाई)
नारियल (छिलके में)
गन्ने की छड़ें
केला, संतरा, सेब जैसे मौसमी फल
मूली, हल्दी की जड़, अदरक
कच्चा दूध, शहद, घी, कपूर, मिट्टी के दीये
शुद्ध सूती धागा और धूप

12 अक्टूबर 2025 का राशिफलः नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए है अनुकूल समय...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?
