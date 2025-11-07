China Aircraft Carrier : चीन ने समुद्र में उतारा बेहद उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े को, समुद्री शक्ति में होगा भारी इजाफा

चीन का नया विमानवाहक पोत, सीएनएस फ़ुज़ियान (CNS Fujian),व्यापक समुद्री परीक्षणों के बाद आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया है। इसी के साथ चीन ने नौसैनिक शक्ति ( Naval power) और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी छलांग लगी है। फ़ुज़ियान में विद्युत चुम्बकीय कैटापल्ट (Electromagnetic Catapult) लगे हैं, जिससे उसकी समुद्री पहुँच बढ़ेगी और यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है।

फुजियान चीन का तीसरा विमानवाहक और पहला ऐसा पोत है जिसे पूरी तरह चीन ने खुद डिजाइन और निर्मित किया है। यह विमानवाहक पोत अब तक शी जिनपिंग (Xi Jinping) के नेतृत्व में चल रहे चीन के व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण (Comprehensive military modernization) और विस्तार अभियान का सबसे स्पष्ट उदाहरण माना जा रहा है। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया पोत दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को अपनी समुद्री सीमाओं ( maritime borders) से भी आगे अपनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। इस विमानवाहक पोत से चीन की समुद्री शक्ति में भारी इजाफा होगा।

कई वर्षों से निर्माणाधीन फ़ुज़ियान, एशिया में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक रूप से संचालित वाहक है। इसका कैटोबार ((Catapult-assisted take-off but arrested recovery)) सिस्टम चीन में पहली बार इस्तेमाल किया गया है, जो इसके पहले के वाहकों पर इस्तेमाल किए गए स्की-जंप रैंप की जगह लेगा।