  China Aircraft Carrier : चीन ने समुद्र में उतारा बेहद उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े को, समुद्री शक्ति में होगा भारी इजाफा

चीन का नया विमानवाहक पोत, सीएनएस फ़ुज़ियान (CNS Fujian),व्यापक समुद्री परीक्षणों के बाद आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया है।

By अनूप कुमार 
